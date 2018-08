Reuters

A empresa canadiana Tilray, que se dedica à investigação e produção de canábis medicinal, pretende recrutar até ao final do ano 100 colaboradores para a sua unidade de produção em Cantanhede, distrito de Coimbra, anunciou esta quarta-feira a empresa."Em Portugal desde 2017, a Tilray vai investir cerca de 20 milhões de euros até 2020 em Cantanhede, numa unidade de produção de canábis medicinal que servirá para abastecer o mercado europeu", realça a empresa na nota.Citado no comunicado, o responsável de operações da Tilray Portugal, António Vieira, salienta que este é "um mercado estratégico" para a empresa, "assumindo um papel crucial no plano de crescimento do grupo no continente europeu".As 100 vagas são para diferentes funções, entre as quais a de técnico, supervisor, programador, analista, gestor, operador, entre outras.