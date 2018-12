Empresa de mármores de Santarém vende 30% para a China

Entrou há 20 anos na China, mercado que vale actualmente 30% da facturação da Mocapor, o que representa cerca de três milhões de euros, disse à Lusa o responsável pela área de gestão desta empresa familiar de mármores de Alcanede, Santarém.

"O mercado chinês representa cerca de três milhões de euros por ano. É um mercado no qual nós, se quiséssemos, conseguiríamos crescer [...] Não queremos estar completamente concentrados neste mercado. Vendemos aquilo que queremos para o mercado chinês", disse o responsável pela gestão e área comercial da empresa de mármores, Francisco Luís, em declarações à Lusa.

A relação da empresa do distrito de Santarém com o mercado chinês data de 1998, ano em que foi abordada pelos próprios empresários asiáticos.

"Já tinham visto os nossos materiais. Existe uma feira anual em Verona [Itália] onde as empresas estão expostas. Paris é a capital da moda, assim como Itália é a capital da moda da pedra", contou.

Porém, segundo o responsável, apesar de a China não ser um mercado fácil, está atento à concorrência.

"Se um potencial cliente vir um produto novo, não é fácil fazer com que ele compre, mas se eu disser: 'atenção que está aqui uma outra empresa que também me está a comprar', então é mais fácil de convencer o cliente", exemplificou.

O mercado chinês representa cerca de 30% do volume de negócios da Mocapor, valor que a empresa espera vir a superar em 2019.

"Tem havido a procura de alguns produtos que, até este momento, não eram tradicionais para o mercado chinês, o que me deixa antever que o próximo ano vai ser de igual crescimento e até pode vir a atingir valores superiores aos registados, porque as condições económicas e as perspectivas de trabalho [na China] são, francamente, positivas", referiu.

Em causa está a compra de mármores em tons mais escuros, tendência que era, tradicionalmente, reservada aos mercados europeu e americano.

Criada há mais de 30 anos, a empresa de génese familiar está também presente em países como a Austrália, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Colômbia, Brasil e Rússia.

Actualmente a Mocapor tem sete explorações próprias, desenvolvendo o processamento e transformação da matéria-prima até ao produto final.