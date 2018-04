Empresa de robótica apresenta “transformer” da vida real

O J-deite RIDE foi desenvolvido ao longo de três anos pela Brave Robotics em colaboração com a Asratec, subsidiária do gigante SoftBank, e a Sansei Technologies.



No modo automóvel, o J-deite RIDE tem quatro metros de comprimento e 1,4 metros de altura. Em apenas 60 segundos, o veículo transforma-se num robô com 3,7 metros de altura e 4,2 metros de largura.



O J-deite RIDE pode albergar duas pessoas em qualquer uma das formas. No modo automóvel, o veículo deverá atingir uma velocidade máxima de 60 km/h, enquanto na forma robô a velocidade será de 100 metros por hora.



A inovadora máquina foi desenhada por Kunio Okawara, responsável por muitos dos fatos usados na saga de anime "Gundam".



"Cresci a acreditar que os robôs podiam fazer estas coisas, foi isso que me motivou para desenvolver este robô", disse à Reuters Kenji Ishida, CEO da Brave Robotics e entusiasta de filmes de anime em que robôs se transformam.



"Alguns podem ver o J-deite RIDE como um brinquedo caro, mas a nossa intenção é inspirar outros", acrescentou Ishida.



A Asratec está a ponderar vender o J-deite RIDE para parques de diversões.





