Empresa de Warren Buffett regista perdas de 22,8 mil milhões de dólares em 2022

As perdas registadas pela Berkshire Hathaway no ano passado resultam da volatilidade do mercado de ações, sendo as suas contas afetadas por uma norma contabilística que entrou em vigor.



De acordo com a agência EFE, os resultados da empresa resultam da volatilidade do mercado de ações.



No último trimestre de 2022, a Berkshire Hathaway registou um lucro de 18.164 milhões de dólares, menos de metade dos 39.646 milhões alcançados entre outubro e dezembro de 2021.



As contas da empresa de Warren Buffett estão especialmente voláteis desde 2018, devido a uma norma contabilística que entregou em vigor e que obriga à inclusão da variação do valor das ações que tem na sua posse, o que dada a sua enorme carteira provoca grandes movimentos dependendo da direção dos mercados.



O famoso investidor mostra-se muito crítico destas regras contabilísticas, defendendo que os lucros operacionais são a forma mais confiável para medir o desempenho da sua empresa.



