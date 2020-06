O CaixaBank Equipment Finance, empresa do Grupo CaixaBank especializada no aluguer de equipamento a longo prazo, anunciou que começou a operar em Portugal, segundo um comunicado enviado nesta terça-feira. Esta é a primeira aposta na internacionalização da entidade liderada por Xavier Oms, que d isponibiliza soluções de aluguer de equipamentos industriais, agrícolas ou tecnológicos Esta é a primeira aposta na internacionalização da entidade liderada por Xavier Oms, que d

Oms diz que "a possibilidade de trabalhar com o BPI veio permitir alargar o portfólio de serviços do Grupo CaixaBank e disponibilizar soluções de renting e de financiamento globais, a todos os nossos Clientes, de uma forma ágil, simples e responsável. Com o CaixaBank Equipment Finance trazemos agora o renting de equipamentos para o mercado português e a experiência de mais de 20 anos a operar no mercado espanhol".



João Pedro Oliveira e Costa, presidente indigitado da comissão executiva do Banco BPI, realça que "a parceria entre as duas entidades vai permitir explorar um mercado com um elevado potencial de crescimento, ajudando as empresas portuguesas a aceder a soluções adaptadas às suas necessidades específicas".



Adianta que "os clientes vão poder usufruir de um serviço integral para retirar o máximo rendimento das máquinas e equipamentos fundamentais para o seu negócio, sem mobilizar recursos na sua aquisição".

dirigidos ao mercado empresarial. A empresa irá atuar em parceria com o BPI, com o banco português detido a 100% pelo banco espanhol a assegurar o desenvolvimento da atividade comercial e o relacionamento com os clientes.Este alargamento de operações faz parte da estratégia anunciada anteriormente pelo Grupo CaixaBank que prevê disponibilizar, de forma faseada, uma solução integral de renting de equipamentos, leasing e empréstimos, dirigida ao mercado empresarial em Portugal.