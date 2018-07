Empresa do Santander compra Almada Forum por 407 milhões

Correio da Manhã

A Merlin, empresa controlada pelo banco Santander, comprou o centro comercial Almada Fórum à norte-americana Blackstone por 406,7 milhões de euros, indicou esta sexta-feira a empresa espanhola em comunicado.

O acordo para o negócio já tinha sido dado como iminente pela Bloomberg no início do ano, mas com um valor mais elevado: 450 milhões de euros.

No ano passado, foi noticiado o interesse dos franceses da Klépierre e dos mauricianos da Greenbay Properties em quatro centros comerciais detidos pela Blackstone em Portugal, incluindo o Almada Forum.



A Merlin Properties informa que a aquisição será financiada integralmente com fundos próprios.



Inaugurado em 2002, o Almada Forum conta com uma área comercial bruta de cerca de 82 mil metros quadrados, dos quais 22 mil metros quadrados são ocupados pelo supermercado Jumbo, do grupo Auchan, e tem cerca de 5.500 lugares de estacionamento.

Anualmente, o centro comercial da Margem Sul recebe mais de 14,4 milhões de visitantes e factura 24 milhões de euros anuais em rendas brutas. A Blackstone por 224 milhões de euros.



O CEO da Merlin Properties, Ismael Clemente, refere que "o Almada Forum é um exemplo de um activo excepcional que raramente se encontra no mercado. A preferência dos portugueses é pelos centros comerciais de qualidade. Apesar da concorrência dos canais online, o formato dos centros comerciais continua a crescer a um ritmo forte na Península Ibérica".

A Merlin tem investido em edifícios de escritórios em Lisboa, pretendendo fechar o ano com 140 mil metros quadrados na capital portuguesa. A sede da Novabase no Parque das Nações, o Monumental no Saldanha, uma das Torres de Lisboa e a Torre Zen no Parque das Nações fazem parte do seu portefólio.



(notícia actualizada às 19:55)