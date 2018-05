Empresa envolvida no escândalo do Facebook fecha portas

A empresa que acedeu a dados de milhões de utilizadores do Facebook está a fechar as portas, revela o Wall Street Journal.

A Cambridge Analytica está a encerrar as suas operações, revela o Wall Street Journal (acesso restrito), depois do escândalo que revelou que a empresa tinha acedido a dados de milhões de utilizadores do Facebook sem a sua autorização.

Nigel Oakes, fundador da Cambridge Analytica e do grupo SCL, confirmou à publicação que as duas empresas estão a ser fechadas.

A decisão de fechar portas foi tomada devido à perda de clientes e aos montantes que poderão ter de ser pagos devido às investigações que estão a ser realizadas.

As operações serão encerradas esta quarta-feira e os funcionários foram informados que terão de entregar os seus computadores, revela o WSJ.



A Cambridge Analytica terá acedido sem autorização aos dados de mais de 87 milhões de utilizadores da rede social fundada por Mark Zuckerberg. A consultora, que trabalhou com a campanha presidencial de Donald Trump em 2016, é suspeita de ter usado os dados dos utilizadores da rede social para traçar perfis e desenhar mensagens "à medida" para apelar ao voto no actual presidente dos EUA.