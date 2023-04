Empresa portuguesa compra especialista espanhola na destruição de documentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fundada há 30 anos por Paulo Veiga, a Empresa de Arquivo de Documentação (EAD) continua às compras, tendo agora firmado a sua primeira aquisição em Espanha.

Especializada em gestão documental, a EAD adquiriu a sua congénere espanhola Deletedoc, que opera com a marca Delete e é especialista em destruição de documentos, reciclagem de papel, digitalização e gestão de documentos.

Leia Também EAD expande no Leste após comprar Papiro à Trivalor

"A aquisição consistiu na compra de uma unidade de negócio do centro de trabalho especial, CET Javier Aguilar, em Barcelona, acabando por constituir uma empresa mantendo um nome muito semelhante à unidade de negócio que é de elite", explica Paulo Veiga, CEO do grupo EAD, sem revelar o valor da transação, esta seta-feira, 14 de abril, em comunicado.

Leia Também EAD junta-se a israelitas para digitalizar arquivos na Roménia

"A marca Delete é reconhecida e prestigiada em Espanha, com centros de operações em Barcelona, Madrid, Valência e Bilbau. Nós quisemos manter a marca Delete, que passa a fazer gestão documental global, pois vão ser agregadas novas competências que a EAD pode dar ao nível da digitalização e custódia de artigos, algo que a empresa também já faz, mas em pequena quantidade", refere Veiga.

A empresa espanhola, com sede em Barcelona, emprega 26 pessoas, entre as quais 17 com deficiência, realça a EAD.

"Trata-se da integração de uma empresa inclusiva, algo que o grupo EAD deseja potenciar também em Portugal", sublinha a empresa de Paulo Veiga, sinalizando que a empresa catalã agora adquirida estima facturar 1,5 milhões de euros este ano.

De resto, "as quotas de mercado não estão ainda definidas em Espanha", mas Veiga afiança que "trata-se do segundo operador de destruição confidencial e segura".

Relativamente ao modelo de gestão da congénere espanhola, o CEO do grupo EAD esclarece que "o atual gestor espanhol, Ramon Ferrer, passará a diretor geral da empresa, ficando o conselho de administração sob a alçada portuguesa".

"Não vai haver reestruturação, pois, de acordo com o plano de vendas, o objetivo é faturar em 2024 mais 500 mil euros e, para isso, vamos ter de contratar mais pessoas, privilegiando a contratação de pessoas com deficiência", afirma, garantindo que esta aquisição "coloca o grupo EAD como o único operador de cariz ibérico e com uma capacidade para triturar mais de 4.000 toneladas de papel e cartão por ano".

"Ainda a fechar o 2022", o grupo EAD não revela os seus números de faturação, referindo apenas que "prevê crescer 16% em 2023, mesmo sem o impacto do investimento nesta nova aquisição".

Entretanto, promete Veiga: "Vamos continuar a olhar para o mercado espanhol com muita atenção, numa perspetiva de fazer outro tipo de aquisições neste mercado."

A EAD integra a Hectómetro, grupo empresarial familiar especializado em soluções de gestão documental e ao qual pertencem, ainda, a tecnológica Fin-Prisma, a EAD Digital Romania e a Papiro.