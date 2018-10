Empresa privada projecta construir segundo aeroporto em Madrid

DR

A empresa Air City Madrid Sur anunciou esta quarta-feira que planeia construir um segundo aeroporto comercial na capital espanhola, um projecto com um investimento inicial de 148 milhões de euros e que seria privado e complementar ao aeroporto de Barajas.

O aeroporto que se designaria Madrid Sur resultará da ampliação do aeródromo privado de Casarrubios-Álamo, localizado a cerca de 30 quilómetros a Sudoeste da capital de Espanha.

Os promotores defendem que o projecto visa responder à necessidade de uma segunda infra-estrutura aeroportuária na cidade que garante as ligações aéreas perante qualquer contingência no aeroporto de Barajas e também acomodar o crescimento previsto no tráfego aéreo.

A empresa refere, em comunicado citado pela imprensa espanhola, que Madrid é a única grande capital europeia que apenas possui um aeroporto.

O projecto do novo aeroporto prevê uma pista principal de 3,200 metros e um terminal de 15 mil metros quadrados, na primeira fase, com capacidade para seis milhões de passageiros.