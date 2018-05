Empresário denunciou corrupção em seis jogos de futebol do Sporting

Há seis jogos de futebol do Sporting que estão sob investigação: com o V. Guimarães, Feirense, Chaves, Tondela, Aves e Estoril.

Reuters

O empresário Paulo Silva, o alegado corruptor de árbitros de andebol a mando do Sporting, entretanto arrependido, entregou também ao Ministério Público mensagens que supostamente comprovam um esquema de corrupção dos leões também no futebol.

Segundo o Record, há seis jogos do Sporting que estão sob investigação: com o V. Guimarães, Feirense, Chaves, Tondela, Aves e Estoril. Paulo Silva terá contactado atletas destes clubes, com o intuito de 'facilitarem' a vitória dos leões.

O Correio da Manhã também noticia que a investigação ao esquema de corrupção no Sporting também inclui jogos de futebol. Segundo o jornal, um dos jogos sob suspeita é o Vitória de Guimarães-Sporting da época passada, que terminou com a vitória leonina por 5-0.

Em comunicado, a PJ confirma que "deteve quatro pessoas pela presumível prática dos crimes de corrupção activa no desporto", no âmbito de "inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP do Porto".

Segundo o Correio da Manhã, os detidos são André Geraldes (director do futebol do Sporting), Gonçalo Rodrigues (funcionário do Sporting que suspendeu funções esta terça-feira), Paulo Silva (o denunciante deste esquema) e João Gonçalves (o intermediário).