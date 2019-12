Empresário dos EUA apresenta proposta pelo Chelsea, mas não agrada a Abramovich

O norte-americano Todd Boehly, antigo presidente da Guggenheim Partners, e atual dono da equipa de basebol dos Estados Unidos Los Angeles Dodgers apresentou uma proposta para comprar o clube inglês Chelsea Football Club, que pertence ao russo Roman Abramovich, noticiou o The Wall Street Journal.









Em agosto do ano passado, o



City Football Group (CFG), que controla o Manchester City, ao Silver Lake, num negócio que avalia o dono do campeão inglês em cerca de 4,8 mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros).Em agosto do ano passado, o Financial Times tinha adiantado que Roman Abramovich estaria a analisar uma revisão na estratégia do clube, depois de ter recebido várias abordagens de potenciais compradores, mas sem sucesso. Boehly, que fundou a empresa de investimentos Eldridge Industries em 2015 depois de deixar a Guggenheim Partners, fez grandes investimentos no setor das telecomunicações e em empresas de media, no desporto e no mercado imobiliário.



Em 2012, fez parte de um grupo de investidores que adquiriram o LA Dodgers da Major League Baseball, num acordo de 2,15 mil milhões de dólares.



Os 3 mil milhões de dólares exigidos por Roman Abramovich são superiores aos 2,8 mil milhões de dólares em que o rival Manchester United está avaliado e quase três vezes superiores ao valor da Juventus, que na bolsa de Milão apresenta uma capitalização bolsista de 1,4 mil milhões de euros. Esta tentativa de aquisição do clube agora orientado pelo ex-internacional inglês Frank Lampard, surge na sequência da venda de 10% do vezes superiores ao valor da Juventus, que na bolsa de Milão apresenta uma capitalização bolsista de 1,4 mil milhões de euros. Comparando com o contexto português a diferença é ainda maior. O Benfica, que é o clube português mais valioso (tendo em conta as cotações em bolsa), tem uma capitalização bolsista de 104 milhões de euros e só superou a barreira dos 100 milhões de euros devido à OPA lançada pelo clube.

No entanto, a oferta de Todd Boehly feita no mês passado ao clube inglês foi abaixo da avaliação que Abramovich faz do seu clube, fixada nos 3 mil milhões de dólares. O preço exato da proposta não foi relevado, mas o jornal adiantou que Boehly pretende continuar a tentar alcançar um acordo.