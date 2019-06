Empresário sul-africano investe 90 milhões em apartamentos de luxo nas Amoreiras

Em comunicado, a Neworld, empresa detida pelo promotor imobiliário sul-africano, explica que o empreendimento terá uma utilização mista com 151 apartamentos de luxo, espaço comercial com lojas e restaurantes, sete andares residenciais e área para estacionamento.

A expectativa do promotor é que a obra possa arrancar ainda este ano, estando prevista a conclusão para o final de 2020 ou início de 2021.

Citado no comunicado, e sobre a chegada a Lisboa, John Rabie disse acreditar que a empresa está no lugar certo à hora certa. "Seremos capazes de oferecer aos nossos investidores o crescimento de capital e retornos que eles esperam de nós", referiu.

O empresário sublinha ainda que Lisboa tem muito para oferecer. E que a cidade está "a viver um momento muito positivo no que respeita ao mercado turístico".

Entre os projetos liderados pelo empresário sul-africano estão, por exemplo, os edifícios Marconi Beam, Royal Ascot, Westlake Estate, Big Bay e Century City.

O LX Living nasce de uma parceria entre a Neworld e a GMG Real Estate, uma empresa de construção com sede em Genebra.

No comunicado é referido que a GMG Real Estate conta com um histórico de investimento em imóveis urbanos de uso misto no Reino Unido, Suíça, Alemanha e Portugal.

Sobre esta 'joint venture' com a empresa suíça, John Rabie destaca a importância de "identificar parceiros certos para trabalhar num projeto desta natureza".

O design do LX Living inclui apartamentos de diversas tipologias, desde T0 a T4, inclui um ginásio, SPA, duas piscinas e estacionamento subterrâneo. O projeto arquitetónico foi concebido pelo atelier Saraiva e Associados.