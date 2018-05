Empresários "marcados" por malparado dificilmente conseguem crédito

As queixas das empresas de que têm dificuldade em obter empréstimos são rejeitadas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) e pelo BCP, embora os bancos reconheçam que a questão do malparado é um obstáculo para muitos empresários.

Tiago Sousa Dias/Correio da Manhã

Miguel Maya, vice-presidente do BCP, sublinhou esta sexta-feira, na Money Conference, em Lisboa, que "durante a crise, vários empresários entraram em incumprimento" mas que agora "estão a pagar as suas dívidas". No entanto, como estão "marcados" como "non performing exposure" (NPE) muitas vezes não conseguem crédito.



"Cerca de um terço dos NPE são empresários que estão a pagar as suas dívidas regularmente. A muitos deles, os bancos, analisando apenas com critérios económicos, concederiam o crédito. Mas se os empresários estão ‘marcados’, não conseguem os empréstimos", frisou.

Antes, José João Guilherme, administrador da CGD, considerou que existe uma procura insuficiente de crédito e argumentou que os bancos têm todo o interesse em conceder crédito empresarial. Contudo, admitiu que "a obsessão com os NPE" condiciona muito os empréstimos concedidos.

No entanto, admitiu, "a crise ensinou-nos que temos de avaliar melhor os riscos". "É evidente que os bancos hoje se protegem", acrescentou.

"Bons projectos e boas iniciativas, com níveis adequados de risco, são sempre bem vindos na Caixa", concluiu.