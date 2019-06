Empresas americanas podem vender produtos à Huawei

Os Estados Unidos vão permitir que as empresas norte-americanas vendam produtos à gigante chinesa das telecomunicações Huawei, anunciou Donald Trump, este sábado, 29 de junho.

O anuncio foi feito por Donald Trump no final da reunião com o Presidente chinês, Xi Jinping, marcada para revolver a guerra comercial que envolve os dois países desde o ano passado.

"Nós concordamos que as empresas norte-americanas podem vender produtos para a Huawei", afirmou Trump, que participou na Cimeira do G20, na cidade japonesa de Osaka.

O Presidente norte-americano prometeu também não aumentar os direitos alfandegários sobre as importações chinesas, confirmando que as negociações entre as duas maiores potências mundiais serão retomadas.

"Não vamos adicionar tarifas ou remover tarifas, pelo menos por enquanto", disse Donald Trump, à margem da cimeira do G20 em Osaka, no Japão, na qual estão reunidos os líderes das maiores economias mundiais.

"Continuaremos a negociar", garantiu, no final de um encontro com o congénere chinês.

Os presidentes dos dois países parecem ter concordado em relançar as negociações económicas e comerciais, depois do fim abrupto das negociações em maio.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que a reunião entre os dois correu "muito bem" e que as negociações estão "de volta ao caminho certo".

Antes da reunião, o presidente Chinês disse que, apesar das grandes mudanças que ocorreram na situação internacional e nas relações entre Pequim e Washington, durante os últimos 40 anos há "um fator básico que permanece inalterado: a China e os Estados Unidos beneficiam da cooperação e perdem no confronto".

"A cooperação e o diálogo são melhores do que atritos e confrontos", disse Xi a Trump.