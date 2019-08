André Matias Almeida indicou que a Antram e a Fectrans irão agora entregar o documento conjunto ao Governo para dar conhecimento de algumas das propostas, que implicam alterações legislativas ou regulamentares.



A Fectrans, afeta à CGTP, demarcou-se da greve convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) que se iniciou a 12 de agosto e é por tempo indeterminado.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) e a Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações elaboraram um "documento de trabalho" esta quarta-feira que "pode vir a ser um acordo histórico para o setor", disse o porta-voz da Antram, André Matias Almeida, à saída da reunião realizada esta tarde.Questionado pelos jornalistas, o representante da Antram recusou responder ao desafio lançado horas antes por Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) para que a Antram reuna na tarde de quinta-feira com os sindicatos no Ministério do Trabalho para retomar as negociações. Ainda assim, adiantou, a Antram deverá dar uma resposta ao repto do sindicato ainda esta quarta-feira.