Empresas europeias usam pandemia para vender negócios indesejados

Do chá preto à água engarrafada, as empresas europeias estão a analisar atentamente negócios com fraco desempenho, numa altura em que as expectativas de lucro dos investidores já são baixas devido à pandemia de coronavírus.





Com economias abaladas e a covid-19 ainda a avançar em várias partes do mundo, executivos no comando têm contratado banqueiros de investimento ou realizado análises internas para rever portefólios e vender negócios indesejados.