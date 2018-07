Empresas já podem produzir e vender vinagre de vinho do Porto

O Instituto do Vinhos do Douro e do Porto aprovou a nova categoria de produto reclamada pelo sector e já registou a marca colectiva, assegurando a análise quantitativa e qualitativa do produto e a aprovação dos rótulos.

Era uma exigência antiga dos comerciantes e produtores engarrafadores de vinho do Porto e acaba de ter luz verde oficial por parte do Estado. O Instituto do Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) anunciou esta terça-feira, 24 de Julho, ter efectuado o registo da marca colectiva "Vinagre de Vinho do Porto".

Tendo em conta "o potencial qualitativo do vinagre elaborado exclusivamente a partir de vinho do Porto" e após "vários meses de estudos, pesquisas de mercado e avaliação da metodologia a seguir", o instituto público decidiu avançar com este registo e oficializar a nova categoria de vinagre, que já era permitida noutras reputadas regiões demarcadas europeias, como Champanhe ou Jerez.