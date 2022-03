Num contexto de subida em flecha do preço da energia e das matérias-primas, agudizado com a guerra, o foco das empresas é o curto prazo. Por isso, alguns dos representantes setoriais esperam do Governo, com urgência, medidas como o regresso do lay-off simplificado, a agilização das medidas de apoio direto, alívio fiscal, a plena execução do PRR e o novo aeroporto de Lisboa.

Empresas pedem ao Governo regresso do lay-off, alívio fiscal, aeroporto e execução do PRR









