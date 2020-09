Empresas portuguesas investiram 2,6 mil milhões em inovação em 2018

A despesa total com atividades de inovação em 2018 totalizou 2.599 milhões de euros, avança o Instituto Nacional de Estatística no Inquérito Comunitário à Inovação, divulgado esta sexta-feira, 25 de setembro.





Estes 2,6 mil milhões correspondem a 3,2% do valor acrescentado bruto (VAB) total das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço. "Esta percentagem variou entre 0,7% nos setores de Energia e água e Construção e atividades imobiliárias, e 6,1% no setor da Informação e comunicação", indica o mesmo gabinete.





Do outro lado da moeda, houve retorno: no mesmo ano, 11,2% do volume de negócios das empresas resultou da introdução de produtos novos ou melhorados no mercado, sendo 7,0% resultado da introdução de produtos novos para a empresa e 4,2% da introdução de produtos novos no mercado.





Quase um terço das empresas inovou

No triénio 2016-2018, 32,4% das empresas com 10 ou mais pessoas ao serviço tiveram algum tipo de atividade de inovação, geradora de despesa, sendo que 23% das empresas desenvolveram inovação de produto, 28% inovação de processo e 31,4% inovação de produto e/ou processo.





As empresas com 250 ou mais pessoas ao serviço revelaram o maior peso na dinâmica da inovação empresarial (61,5%). Por atividade económica, destacaram-se os setores da Informação e comunicação (57,4%), das Atividades financeiras e de seguros (45,4%) e da Indústria (37,8%).