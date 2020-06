Depois em 2018 o aumento do endividamento das empresas públicas desceu para 2%. Agora voltará a subir. Esse é um limite que esteve previsto em 2015, depois de ter sido, nos anos em que o país esteve sob intervenção da troika, superior aos 3% nos anos anteriores.Depois em 2018 o aumento do endividamento das empresas públicas desceu para 2%. Agora voltará a subir.

As empresas públicas vão poder aumentar o seu endividamento a um nível superior. De acordo com a proposta para o Orçamento Retificativo, apresentada esta terça-feira, 9 de junho, pelo Governo, "o crescimento global do endividamento das empresas públicas fica limitado a 3%, considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado e excluindo investimentos, nos termos a definir no decreto-lei de execução orçamental", lê-se no articulado.As empresas públicas só tinham autorização para aumentar os níveis de endividamento em 2%, limite que estava estabelecido para o ano de 2020 no Orçamento do Estado.