Empréstimos a empresas do Norte disparam

A torneira bancária voltou a abrir-se para as empresas portuguesas, com um maior caudal a correr em direcção às sediadas na região Norte.

No primeiro trimestre deste ano, o montante dos novos empréstimos concedidos às empresas nortenhas aumentou 17,7% face ao mesmo período do ano passado, cerca de sete pontos percentuais acima da média nacional.

É a confirmação da tendência que tinha sido operada nos últimos três meses de 2017, quando se verificou um crescimento homólogo de 2,5% na região Norte, "recuperando um valor que já não se registava desde o primeiro trimestre de 2014", enfatiza a Comissão de Coordenação da Região Norte (CCDRN).

Apesar disso, no final do primeiro trimestre de 2018, o valor global da dívida das empresas do Norte ao sistema bancário e financeiro residente, que se cifrava em 21,036 mil milhões de euros, apresentava ainda uma variação homóloga negativa em 0,6% (contra -2,4% no trimestre anterior), "prosseguindo assim uma trajectória de desagravamento da tendência negativa", enfatiza a CCDRN no seu último relatório Norte Conjuntura.

Já em termos de incumprimento bancário (rácio de crédito vencido em % do crédito concedido), as empresas do Norte continuam a exibir menos risco - diminuiu de 10,6% para 10,2% no primeiro trimestre deste ano - do que o registado a nível nacional (baixou de 13,5% para 12,9%). A proporção de empresas devedoras do Norte que possuem crédito vencido desceu de 24,1% para 23,8%, enquanto a a nível nacional passou de 25,1% para 24,7%.

Acresce que o valor total do crédito às famílias e às empresas do Norte registou, em termos homólogos, uma variação nula, resultado que compara com os 0,9% negativos no final do trimestre anterior. "A última vez que este indicador tinha observado uma variação homóloga não negativa nesta região foi há sete anos, no primeiro trimestre de 2011", sublinha o organismo liderado por Freire de Sousa.

Já a nível nacional, este rácio continua abaixo da linha-de-água, registando ainda uma variação homóloga negativa de 1,5%, no final de Março passado, contra 2,2% negativos no trimestre anterior.





