Energia recupera e impulsiona produção industrial em dezembro

A produção industrial em dezembro cresceu 3,3% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, um salto de quase 3 pontos percentuais em relação a novembro e a evolução mais positiva em pelo menos um ano. A impulsionar os números da indústria na reta final, esteve a energia.





Em dezembro, o índice de produção industrial apresentou uma variação homóloga de 3,3%, acelerando 2,9 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior. Novembro tinha sido o primeiro de seis meses a registar uma evolução positiva neste índice, de apenas 0,4%. Em 2019, só novembro, maio e dezembro é que mostram avanços na produção industrial, sendo que em quatro dos doze meses do ano as quebras homólogas são superiores a 5%.





"Esta evolução (em dezembro) foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve uma variação de 0,2%", avalia o Instituto Nacional de Estatística (INE) no boletim publicado esta quinta-feira, 30 de janeiro.





Apesar de o agrupamento de Energia ter dado um contributo positivo no último mês do ano, no conjunto de 2019 este setor foi um dos principais culpados de um pior desempenho, tendo reduzido 9%. Os bens de consumo também influenciaram negativamente ao passarem de uma variação média anual de -0,2% em 2018, para -2,5% em 2019.





Números somados, o índice de produção industrial diminuiu 2,4% no conjunto do ano de 2019, que compara com um crescimento de 0,1% em 2018.