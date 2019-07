Pedro Branco indicou que atualmente foram já recrutados 75 consultores, devendo os 150 serem atingidos até final do ano. Todos os consultores recebem formação da empresa, o que representa um investimento de cerca de 200 mil euros, detalhou.



O CEO da empresa para Espanha, Portugal e Andorra, Juan-Galo Macià, considerou que a instalação do market center foi um processo complicado. "Sofremos muito, vimos imensos espaços até conseguir esta localização", referiu. As dificuldades de encontrar um espaço com uma área entre 400 e 500 metros quadrados na Avenida da Liberdade, "que foi sempre a localização pretendida", e a um preço comportável foram "consideráveis", reforçou. As obras de remodelação do espaço, que anteriormente estava arrendado à Euronext Lisbon, que se mantém como "vizinha" da empresa alemã, demoraram três meses.



O objetivo do market center é faturar 180 a 200 milhões de euros em 2021, indicou Pedro Branco. Considerando a repartição na faturação em Espanha, onde os market centers pesam 60% na faturação e os franchisados 40%, o responsável aponta para uma faturação da Engel & Völkers em Portugal na ordem dos 320 milhões de euros em 2021.



A Engel & Völkers está presente em Portugal desde 2003, quando abriu a primeira agência, em Lagos. Atualmente, conta com agências em Lisboa, Porto, Cascais, Estoril, Albufeira, Lagos, Comporta, Portimão, Sintra e Vilamoura.



A nível global, a Engel & Völkers faturou 728 milhões de euros em comissões no ano passado, mais 9% do que o valor alcançado em 2017.

A Engel & Völkers, multinacional alemã especializada na mediação de imóveis de luxo, abriu um market center em Lisboa e pretende passar dos 80 milhões de euros faturados em Portugal no ano passado para cerca de 320 milhões em 2021, indicou esta quinta-feira Pedro Branco, diretor geral do market center, num encontro com jornalistas.O market center, situado na Avenida da Liberdade, representa um investimento total de 1,3 milhões de euros e irá albergar uma equipa de 150 consultores imobiliários e 15 elementos da Engel & Völkers que darão apoio às operações.