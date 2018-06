Engie pondera oferta pela EDP Renováveis

Miguel Baltazar/Negócios

A francesa Engie está a preparar uma proposta para comprar parte ou a totalidade do capital da EDP Renováveis, avança a Bloomberg esta segunda-feira, 25 de Junho.De acordo com fontes citadas pela agência noticiosa, há vários cenários em cima da mesa. A eléctrica francesa poderá apresentar uma oferta pela totalidade do capital da empresa liderada por Manso Neto, ou apenas por uma parte, sendo certo que o grande interesse dos franceses é o portefólio dos Estados Unidos.Segundo a Bloomberg, a Engie poderá ainda juntar-se à China Three Gorges e ficar com os activos que os chineses terão de vender para obter aprovação das autoridades reguladoras norte-americanas na OPA à EDP Renováveis.

Essa necessidade estará, aliás, a despertar o interesse de outras "utilities" europeias, com interesse em crescer na área das energias renováveis. O trabalho de avaliação da Engie ainda está numa fase inicial, e a empresa poderá nem formalizar a oferta, salienta a Bloomberg.

No início de Abril também foi noticiado que os franceses estariam em negociações com a EDP para comprar a eléctrica, o que foi desmentido pela empresa portuguesa.

Tanto a EDP como a EDP Renováveis foram alvo de uma OPA por parte dos chineses da China Three Gorges, que controlam actualmente mais de 28% da empresa liderada por António Mexia. A CTG oferece uma contrapartida de 3,26 euros pela EDP e de 7,33 euros pela EDP Renováveis.



A 9 de Junho, o conselho de administração da EDP Renováveis recomendou "não aceitar o preço da oferta" da China Three Gorges e sublinhou que "as potenciais implicações e desfechos regulatórios, em particular aqueles que poderão afectar a actividade nos Estados Unidos, não são claros e poderão ter impacto na estratégia e perspectivas de crescimento da EDP Renováveis".

As acções da EDP Renováveis fecharam a sessão desta segunda-feira a ganhar 0,48% para 8,365 euros, depois de terem chegado a valorizar 2,34% para 8,52 euros, um novo máximo histórico. Já a EDP subiu 0,15% para 3,40 euros.

