Enquanto a Apple caía, outra tecnológica aproximava-se… e já vale quase o mesmo

A Apple foi a tecnológica mais castigada nos últimos tempos, tendo afundado 23% desde que advertiu, a 1 de Novembro, para o facto de as vendas do actual trimestre poderem ficar aquém das expectativas dos analistas.

Reuters

Foi a 2 de Agosto deste ano que a Apple se tornou uma "trillion-dollar baby" – ao alcançar uma capitalização bolsista de um bilião de dólares. Foi a primeira cotada nos EUA a atingir um tal estatuto. Pouco tempo depois, a Amazon seguiu-lhe as pisadas. Mas entretanto o sector tecnológico perdeu o brilho e deu-se uma derrocada que retirou muito valor a estas empresas.

Contudo, em muitas das sessões de quedas do sector tecnológico – quase sempre lideradas pela Apple, cujos resultados do quarto trimestre fiscal e as estimativas para o período em curso desiludiram os investidores –, uma cotada sobressaía por conseguir manter-se à tona. Era a Microsoft.

E à conta da sangria na cotada da maçã, e de uma desvalorização em menor medida na Microsoft, a empresa liderada por Satya Nadella já vale quase tanto como a Apple.

Na sessão de hoje, apenas quatro meses depois de ter valido mais de um bilião de dólares, a tecnológica comandada por Tim Cook registou uma capitalização bolsista de 828,64 mil milhões de dólares no fecho, ao subir 1,35% para 174,62 dólares por acção. Mas chegou a estar a valer em torno de 823 mil milhões na negociação intradiária.

Já a Microsoft encerrou a somar 3,30% esta segunda-feira, para 106,47 dólares por acção, o que a pôs a valer 822,89 mil milhões de dólares.

Durante a sessão, a diferença do valor de mercado entre as duas empresas chegou a ser de apenas três mil milhões de dólares.

A fabricante de iPhones acabou por ceder bastante terreno, tendo deixado de ser a cotada mais valiosa de Wall Street e estando a ver agora a Microsoft a aproximar-se a passos largos do seu valor de mercado.