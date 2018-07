Equipa de Fórmula 1 Force India colocada em recuperação judicial

A escuderia Force India, em dificuldades financeiras, foi colocada na sexta-feira num processo de recuperação judicial, indicou hoje à agência AFP o administrador judicial, à margem do Grande Prémio da Hungria, 12.ª etapa do Mundial de Fórmula 1.

Geoff Rowley disse que vai "entrar urgentemente em contacto com as principais partes interessadas para conseguir o melhor resultado para os credores" da equipa indiana com sede em Silverstone, na Inglaterra.