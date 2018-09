"Nós sentimos um ligeiro aumento do preço médio, à volta dos 7%, 8%, em termos nacionais", precisou o responsável, notando que nas áreas de Lisboa, Porto e alguns pontos do Algarve os preços subiram mais do que a média.



"Mas também estamos a verificar que as zonas periféricas começam a ter um crescimento no volume de vendas e negócios, o que é natural face ao aumento do preço médio nos centros históricos e as pessoas procuram fora dos centros, mas dentro das zonas metropolitanas", disse.



O arrendamento foi caracterizado como um "mercado alternativo, de compensação quando o mercado da compra de imóveis não corresponde exactamente à procura das pessoas", em termos de localização e de preços, segundo o responsável da ERA.



Antecipando a presença no Salão Imobiliário de Portugal (SIL), que decorre entre 3 e 7 de Outubro em Lisboa, João Pedro Pereira disse que, entre as novidades, estará o alargamento da garantia ERA a imóveis comerciais. Trata-se de um seguro que garante ao comprador realizar reparações.

A rede imobiliária ERA Portugal vendeu, em exclusividade, cerca de nove mil casas, o que representa um aumento de 24% na comparação homóloga e 1,1 mil milhões de euros de valor de vendas.Os números foram divulgados à agência Lusa por João Pedro Pereira, da Comissão Executiva da ERA Portugal, que precisou que a rede registou, assim, 56 milhões de euros de comissões em mediação imobiliária.O preço médio de venda por imóvel situou-se nos 134 mil euros.