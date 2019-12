A proposta para a nova direção de informação da RTP - que substituiria a direção liderada por Maria Flor Pedroso, que se demitiu na semana passada - fica assim sem efeito dado que o parecer da ERC é vinculativo. O conselho de administração da RTP terá de nomear outra direção de informação, a qual voltará a ser avaliada pelo regulador.Na decisão, o conselho regulador da ERC evoca os princípios da diversificação, da independência e do pluralismo inscritos na Constituição e na legislação que regulamenta o serviço público de televisão para rejeitar a acumulação de cargo em Fragoso."O Conselho Regulador da ERC, avaliando os riscos que tal solução comporta para os princípios de funcionamento do serviço público de televisão, não pode aquiescer na acumulação dos cargos de Diretor de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Diretor de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3", lê-se no parecer Além de José Fragoso, a direção de informação escolhida pelo conselho de administração contava com Carlos Daniel, Adília Godinho e António José Teixeira como diretores-adjuntos e os subdiretores Hugo Gilberto, Joana Garcia e Rui Romano, que já integravam a equipa anterior.A decisão é assinada pelo presidente da ERC, Sebastião Póvoas, o vice-presidente, Mário Mesquita, e ainda Francisco Azevedo e Silva, Fátima Resende e João Pedro Figueiredo.(Notícia em atualização)