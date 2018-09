ERSE abriu 23 novos processos e aplicou coimas de 2 milhões desde o início do ano

Miguel Baltazar/Negócios

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos ­- instaurou 23 novos processos de contra-ordenação desde o início do ano. E proferiu decisões sobre 20 processos com coimas aplicadas superiores a 2 milhões de euros, de acordo com um comunicado emitido pela entidade liderada por Cristina Portugal.



O regulador informa ainda que "entre processos transitados de anos anteriores e processos abertos, a ERSE tramita 59 processos de contra-ordenação em 2018".



Estes processos resultam da violação de deveres respeitantes ao relacionamento comercial, das tarifas sociais, do não cumprimento das regras de comunicação de leituras e facturação ou, entre outros, da interrupção injustificada do fornecimento de electricidade e de gás natural, e não disponibilização do livro de reclamações.



Sobre os 20 processos fechados este ano, a ERSE detalha que resultaram em 13 condenações e 7 arquivamentos. E do valor total de coimas já foram efectivamente cobrados milhão, ou seja, metade.



Entre os processos decididos no primeiro semestre deste ano, a entidade destaca a aplicação de coima por interrupções indevidas do fornecimento de electricidade e de gás natural. "Estão em causa situações em que não foi enviado aviso prévio de interrupção do fornecimento, casos em que ainda não tinha decorrido o prazo de pagamento previsto na factura ou no aviso de interrupção, a interrupção a clientes que haviam apresentado reclamações sobre facturação sem que estes tivessem obtido uma resposta efectiva sobre a matéria reclamada, e até em casos de erro quanto à identificação do próprio cliente", detalha.



As interrupções indevidas a consumidores, por efeitos da aplicação do regime sancionatório, conduziram até à data à aplicação de coimas no valor total de 257 mil euros, dos quais foram liquidados cerca de 140 mil euros.