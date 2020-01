ERSE aplicou coimas superiores a 1 milhão de euros em 2019

Ao longo de 2019, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) instaurou 34 novos processos de contraordenação e aplicou coimas superiores a 1 milhão de euros.





Este montante é relativo a sete dos 26 processos decididos pelo regulador no ano passado, os quais implicaram, cumulativamente com as coimas, o pagamento de compensações aos consumidores de energia. "Nos últimos três anos já foram pagos mais de 50 mil euros e compensados 534 consumidores em transações em processos de contraordenação", detalha a entidade liderada por Cristina Portugal em comunicado.