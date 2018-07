O regulador espera que o Estado conceda os investimentos propostos pela REN para os próximos cinco anos desde que "de acordo com as recomendações referidas no parecer".



Em relação às acções de remodelação e modernização de activos, por exemplo, a ERSE pede que "a sua mais-valia seja economicamente comprovada". No caso do projecto para a criação de capacidade de recepção de nova produção renovável entre Fundão e Falagueira, o regulador só aconselha avançar "se for devidamente comprovada a impossibilidade de ligação à RNT de novos produtores renováveis".



Em relação aos projectos mais distanciados no tempo, isto é, aqueles previstos para o período de 2022 a 2027, a ERSE recomenda que não sejam considerados para já, e sim sujeitos a uma avaliação mais perto da data de investimento. "Todos os restantes projetos de investimento que constem da proposta revista de PDIRT-E 2017 deverão ser considerados como indicativos e assinalados como tendo a sua Decisão Final de Investimento adiada para a análise a realizar durante a edição de 2019 ou seguintes", explica o regulador da energia. Para estes últimos cincos anos, a REN propõe uma despesa de 469 milhões de euros.



O último plano apresentado pela REN, em 2016, não gozou da mesma aprovação da parte da ERSE. O regulador da energia chumbou o investimento de 1.165 milhões de euros pois considerou o montante "desajustado face à evolução ocorrida e prevista do consumo e da ponta de utilização da RNT", apontando a "excelente qualidade de serviço e a inexistência de constrangimentos estruturais".

Caso o Executivo tenha em atenção as recomendações que o regulador apresenta no relatório, "a aprovação da proposta de PDIRT-E 2017 revista resultará num risco reduzido dos consumidores virem a suportar custos acrescidos", garante a ERSE.O regulador acrescenta ainda que, no que toca ao impacto tarifário, aos 474 milhões de euros devem-se "descontar todas as receitas resultantes de comparticipações em reforço de rede, que venham a ser pagas por produtores e consumidores que solicitem a sua ligação à RNT, e eventuais fundos CEF recebidos da União Europeia".