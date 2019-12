ERSE mantém descida de 0,4% do preço da luz

No próximo ano os preços da luz no mercado regulado vão descer 0,4%, em linha com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) conhecida a 15 de outubro, e tornada definitiva esta segunda-feira. Trata-se da terceira redução consecutiva das tarifas, mas ainda assim aquém das metas estabelecidas pelo Governo de os preços da luz descerem 10% até ao final de 2020.

Esta descida traduz-se numa descida de 18 cêntimos para as famílias portuguesas numa fatura média mensal de 43,9 euros.





Esta medida vai abranger 1,06 milhões de famílias que ainda estão no mercado regulado, as quais são responsáveis por 6% do consumo de eletricidade em Portugal. A larga maioria, mais de 5 milhões, já transitou para o mercado liberalizado. E aqui, a política de preços depende da decisão de cada comercializador. Porém, por norma, costumam seguir a tendência observada no mercado regulado.





No ano passado, a 15 de outubro, a ERSE propôs um aumento de 0,1% das tarifas da eletricidade para o mercado regulado. Uma situação que, na decisão final, a 15 de dezembro, foi revista após terem sido conhecidas novas medidas aprovadas no OE que levaram ao abate do défice tarifário e, consequentemente, à redução dos preços da luz. Um passo que foi alcançado com a transferência dos cofres do Estado de 190 milhões de euros. Deste montante, mais de 60% foram provenientes do pagamento pela EDP da Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) que tinha em atraso desde 2017.





Este ano a decisão final das tarifas, após análise do parecer do Conselho Tarifário , foi conhecida precisamente no dia em que será apresentado o Orçamento do Estado para 2020 não incluindo, assim, as medidas que resultarem do mesmo.





(Notíca atualizada às 18H00 com mais informação)