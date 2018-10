ERSE propõe alterar legislação do mercado eléctrico

Novo estudo do regulador ao sistema eléctrico nacional conclui que há sobrecompensação para a produção subsidiada. E para reajustar os incentivos aos produtores vai avançar com um pacote de alterações legislativas.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai avançar com um conjunto de propostas de alterações legislativas para reforçar a competitividade do mercado de energia eléctrico e acabar com as compensações excessivas. Uma das propostas é a passagem da EDP Serviço Universal para a REN da previsão dos volumes de energia da produção do regime especial (com tarifas subsidiadas).





A decisão do regulador liderado por Cristina Portugal acontece após a realização de uma análise aos actuais instrumentos de gestão da oferta e procura do sistema eléctrico nacional (SEN), concluída em Setembro. O estudo concluiu que há uma tendência de sobrecompensação nos produtores com remuneração garantida e, por sua vez, os que operam em regime de mercado são "sub-remunerados". O que leva a um "desincentivo" à operação de produtores, nomeadamente "no caso das tecnologias térmicas", lê-se no estudo comunicado pela ERSE esta segunda-feira, 22 de Outubro.





Segundo o documento, as empresas com produção em regime especial (subsidiada) "apresentam genericamente valores da Taxa Interna de Rendibilidade (TIR) superiores aos respectivos Custos Ponderados de Capital (WACC na sigla em inglês), ou, quando muito, valores aproximados". E segundo a tabela disponibilizada pela ERSE no mesmo estudo, entre os produtores com sobrecompensações estão as hídricas com o regime CMEC - Custos para a manutenção do Equilíbrio Contratual. Já a central térmica de Sines, que também está incluída neste regime (dos CMEC), encontra-se do outro lado da balança: dos produtores sub-remunerados.