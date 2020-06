Espanha lança segundo maior plano europeu de ajuda ao setor automóvel

O governo espanhol vai anunciar esta segunda-feira um plano de estímulos de 3,75 mil milhões de euros direcionado ao setor automóvel, o segundo maior da Europa.





Segundo adiantou o primeiro-ministro Pedro Sánchez este domingo, o plano tem como objetivo "promover a estabilidade e o impulso no setor da automação", e inclui medidas para preparar a indústria com investimentos e reformas legais, com estímulos à investigação e inovação, com um enquadramento fiscal que lhe garanta maior competitividade e com formação e qualificação profissional.





Com esta iniciativa, garantiu o chefe do Governo espanhol, haverá financiamento para-a "renovação" do parque automóvel, com incentivos direcionados sobretudo aos carros elétricos e com "ajudas especiais às famílias com menos recursos para que ninguém fique para trás".





Além do plano de estímulos à indústria automóvel, o governo espanhol anunciará na quinta-feira um programa de apoios ao setor do turismo.





Estas duas indústrias representam cerca de 22% do PIB espanhol, com a produção de automóveis a representar um quinto das exportações do país. Embora Espanha não tenha fabricantes automóveis próprias, grandes empresas estrangeiras, como a Volkswagen, PSA, Renault e Ford têm fábricas no país.





Espanha é mesmo o segundo maior produtor de automóveis da Europa, depois da Alemanha.