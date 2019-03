Espanhóis da Casual Hoteles investem cerca de 25 milhões em cinco hotéis em Portugal

Miguel Baltazar

A empresa apostou no mercado português, nomeadamente em Lisboa e no Porto, e irá abrir os hotéis nas duas cidades até 2020, com cerca de 12 funcionários em cada unidade, ou seja, o grupo irá empregar 60 pessoas.

O investimento no primeiro hotel, que vai abrir ainda este mês em Lisboa, de acordo com o mesmo responsável ascende a 7,8 milhões de euros, sendo que nos restantes a empresa conta aplicar mais 18 milhões de euros.

A empresa prevê faturar 7,5 milhões de euros por ano em Portugal, de acordo com Juan Carlos Sánjuan.

Numa nota enviada à imprensa, a Casual Hoteles anunciou que iria em março avançar com a inauguração do Casual Belle Époque Lisboa, o "seu primeiro hotel internacional, localizado na Rua Madalena, num edifício histórico e totalmente remodelado. Com 28 quartos espaçosos e bastante confortáveis, oferece tipologias como duplos, twins, suites e familiares".

A cadeia prevê ainda abrir mais uma unidade na capital, em pouco mais de um ano. Em abril, será a vez de o Porto receber um hotel da marca, com mais dois planeados para 2020.

"Com estas duas inaugurações em Portugal e as quatro planeadas em Espanha, a Casual Hoteles espera fechar 2019 com uma faturação de mais de 12 milhões de euros", ou seja um aumento de 57,8% face a 2018, abrindo "caminho ao objetivo de atingir uma faturação de 25 milhões em 2020", avançou o grupo.

Assim, a empresa liderada por Sanjuán, "deverá atingir os 960 quartos no final de 2019, o que significa o dobro do número alcançado no ano anterior", segundo a mesma nota.

O plano faz parte da estratégia de internacionalização do grupo para os mercados português, italiano, francês, holandês e inglês antes de 2023, "ano em que se prevê 30 hotéis e um volume de negócios de cerca de 50 milhões de euros", garantiu o grupo.

Neste momento, a empresa possui 11 hotéis: um em Madrid, dois em Sevilha, cinco em Valência, dois em Bilbao e outro em Málaga.