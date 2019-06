Desde que integrou a operação do Deutsche Bank em Portugal, o grupo Abanca passou a gerir no país um volume de negócios de 7.363 milhões de euros e uma rede de 70 balcões.

No primeiro Conselho de Administração celebrado em Portugal estiveram presentes todos os administradores, nomeadamente o presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, e o presidente executivo, Francisco Botas.



Na terça-feira, o Abanca já tinha realizado em Lisboa uma reunião do seu comité de direção e hoje à tarde organiza um encontro, também na capital portuguesa, de todos os colaboradores que tem em Portugal, com a presença de cerca de 500 pessoas.

O Conselho de Administração do Abanca, reunido esta quarta-feira em Lisboa, nomeou a portuguesa Ana Barros como administradora do banco espanhol que há duas semanas integrou o Deutsche Bank PCB Portugal.Em comunicado de imprensa divulgado, a entidade bancária com sede na Galiza informa que a sua nova administradora irá trazer ao banco a sua "ampla experiencia" no setor financeiro e o seu "conhecimento profundo" da economia e do mercado português.