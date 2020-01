Espanhola Cellnex dipara em bolsa após compra de torres da antiga PT

Os analistas destacam que a expansão da Cellnex para o mercado português é um passo positivo para a estratégia do grupo espanhol e pode abrir portas a novos negócios com o grupo Altice.

Os títulos da Cellnex dispararam no arranque da sessão desta sexta-feira do Ibex 35, principal índice bolsista espanhol. Em causa está a aquisição da totalidade da Omtel, empresa que detém as cerca de 3 mil torres de comunicação da antiga Portugal Telecom (PT).





O anúncio da compra, avaliada em 800 milhões de euros, fez com que as ações do grupo de torres de telecomunicações disparassem. Os títulos subiram 3,55% para 40,80 euros, numa sessão que está a ser marcada pela queda de quase todas as cotadas.