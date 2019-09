Espanhola compra lojas no antigo Comércio do Porto por 15,7 milhões

Num momento em que, em Portugal, acabam de ser publicadas em Diário da República as alterações ao regime das Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), em Espanha as suas congéneres socimi somam e seguem. É o caso da Tander Inversiones, que decidiu entrar em Portugal pelo Porto.

Esta socimi espanhola adquiriu à imobiliária Avenue quatro lojas na portuense Avenida dos Aliados, que totalizam 1.170 metros quadros e localizam-se no edifício Aliados 107, que foi reabilitado e resulta da reconversão da antiga sede do jornal Comércio do Porto em apartamentos e comércio.

O negócio foi realizado por 15,7 milhões de euros, avança, em comunicado, a Cushman & Wakefield (C&W), que assessorou a entidade vendedora nesta operação.

Três das lojas encontram-se ocupadas pela Boutique dos Relógios Plus, Tod’s e Burberry, tendo a Cushman & Wakefield sido igualmente responsável pelas três operações de arrendamento que levaram as primeiras marcas de luxo à Avenida dos Aliados.

"Este investimento no Porto vem reforçar a nossa estratégia de diversificação geográfica em cidades onde existe um setor de retalho forte e muito consolidado. A espetacularidade da Avenida dos Aliados, a arquitetura dos seus edifícios e o prestígio dos três ocupantes enquadram-se perfeitamente com os restantes ativos de ‘high street’ do nosso portfólio", afirmou Sergi Mirapeix, diretor geral da Tander.

Já Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue, manifestou a sua satisfação com esta venda "e com o facto da Tander ter escolhido um projeto da Avenue para o seu primeiro investimento em Portugal".

Para David Lopes, "partner" e consultor no departamento de investimento da C&W, "esta transação confirma o apetite de investidores ‘core’ pelo setor de ‘high street retail’ e a crescente afirmação do Porto como destino alternativo a Lisboa", considerando que, "fruto da reconversão de vários edifícios emblemáticos, a Avenida dos Aliados apresenta um potencial único para se tornar no destino de luxo do Porto, à semelhança da Avenida da Liberdade em Lisboa".