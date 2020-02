Espanhola eDreams "reserva" centro tecnológico no Porto

A gigante eDreams ODIGEO vai abrir dois novos "hubs" tecnológicos no Porto e em Milão durante o primeiro trimestre de 2020, procurando "enriquecer a equipa de talentos da empresa e o reconhecimento de marca a nível global, posicionando-a como o terceiro maior agente de venda de voos".

O escritório na região da Invicta vai "iniciar operações rapidamente", privilegiando a contratação de programadores de iOS e Android e de engenheiros "front" e "back-end". Tal como o italiano – em conjunto vão recrutar uma centena de pessoas –, vai trabalhar nas 261 plataformas do grupo, em colaboração com a equipa tecnológica de Madrid e a de produto em Barcelona, onde está a sede.

"A inauguração dos nossos novos centros tecnológicos no Porto e em Milão é um claro exemplo da nossa capacidade para sermos ágeis. Temos um histórico comprovado de identificação de epicentros promissores para a tecnologia, encontrando e retendo os melhores talentos nestes locais", referiu Dana Philip Dunne, que ocupa o cargo de CEO desde janeiro de 2015.

Cotada na Bolsa de Madrid e líder europeia no segmento das viagens online, a plataforma tem origens que remontam a 1999, quando a eDreams foi fundada por Javier Perez-Tenessa. Em junho de 2011, com uma operação de fusões e aquisições, surge a eDreams ODIGEO, que opera com as marcas eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink (agências de viagens) e ainda Liligo (motor de meta-pesquisa).

Numa nota de imprensa divulgada esta terça-feira, 4 de fevereiro, a multinacional de comércio eletrónico contabiliza 18 milhões de clientes e a presença em 46 mercados através destas plataformas digitais que disponibilizam, entre outras, as ofertas de voos, hotéis, cruzeiros, rent-a-car, pacotes de férias e seguros.