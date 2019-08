Espanhola MásMóvil compra Nowo e Oni

A espanhola MàsMóvil, em conjunto com a GAEA, compraram a dona das operadoras de comunicações Nowo e Oni, de acordo com uma notificação da Autoridade da Concorrência (AdC).

As duas empresas espanholas chegaram a acordo com o fundo americano KKR para a compra da Cabonitel, empresa que detém a Nowo e a Onitelecom.



Em maio tinha sido noticiado pelo jornal espanhol El Economista que o fundo KKR tinha oferecido à MàsMóvil, a quarta maior operadora de telecomunicações espanhola, a possibilidade de entrar no mercado português através da compra de uma posição minoritária na Nowo.

Esta segunda-feira, 19 de agosto, foi publicado um aviso da AdC onde é notificada a aquisição "do controlo conjunto pela MásMóvil Ibercom e GAEA Inversión da Cabonitel e, indiretamente, das filiais direta ou indiretamente detidas por esta, nomeadamente a Nowo e a Onitelecom à Cabolink, uma empresa indiretamente detida por fundos geridos pela KKR."





A GAEA é uma sociedade veículo, constituída apenas para esta operação, de acordo com o aviso da AdC, e que pertence ao Grupo Inveready, que investe "através de fundos e de outras entidades financeiras semelhantes, em diversas empresas, operando em Espanha."

Os fundos da KKR vendem assim a sua posição no capital da dona da Nowo e da Oni menos de um ano depois de a terem comprado.

A Cabovisão, que deu origem à Nowo, e a Oni, direcionada para o segmento empresarial, foram vendidas pela Altice em setembro de 2015 ao fundo Apax. A operação foi imposta por Bruxelas no seguimento da compra da PT Portugal pelo grupo de Patrick Drahi. No ano passado a Apax alienou as operadoras ao fundo de private equity KKR.