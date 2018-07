Espanhola Merlin quer liderar mercado de escritórios em Lisboa

A Merlin Properties já é proprietária de seis edifícios de escritórios em Lisboa e pretende continuar a crescer na capital, com o objectivo de ser líder e duplicar a capacidade actual.

A notícia é avançada pelo jornal espanhol Voz Populi, que dá conta que a Merlin pretende atingir 140 mil metros quadrados de espaço de escritórios em Lisboa, o que representa cerca de metade do que detêm actualmente em Barcelona.

Quando atingir este objectivo, a firma espanhola duplicará a presença no mercado de escritórios em Lisboa, onde detém actualmente 70 mil metros quadrados através de seis edifícios de escritórios.

A última aquisição foi fechada em Abril, quando a Merlin pagou 33 milhões de euros pela Torre Zen, um edifício na zona da Expo com mais de 10 mil metros quadrados onde estão localizadas várias companhias, como a francesa Danone.

Com esta aquisição a Merlin passou a contar com três edifícios no Parque das Nações e alcançou um lugar no Top-3 dos players do sector na capital. De acordo com o jornal espanhol, o objectivo da Merlin passa por continua a crescer em Lisboa e chegar mesmo à liderança do mercado que tem mostrado um forte dinamismo este ano, com várias transacções de elevado valor.

No comunicado emitido em Abril quando comunicou a compra da Torre Zen, a Merlin assume que o mercado de escritórios em Lisboa "está a registar uma excelente prestação", destacando que "2017 foi o melhor ano da década", devido em parte ao facto de estar a atrair multinacionais na instalação de serviços de "back-office" e "call centers".



O Santander é o principal accionista da Merlin, empresa cotada na bolsa espanhola e que tem em carteira vários edifícios conhecidos, como a Torre Sacyr em Madrid e a Torre Glòries em Barcelona.