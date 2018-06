Espanhola MK Premium faz primeira compra em Portugal por meio milhão

Menos de seis meses depois de se instalar em Lisboa e no Porto, o fundo imobiliário catalão MK Premium fechou o seu primeiro investimento em Portugal.

O fundo liderado pelos irmãos Leiva adquiriram um edifício residencial, composto por oito fracções, na zona histórica de Vila Nova de Gaia, junto ao rio Douro, por meio milhão de euros.

Situado no número 287 da Rua Cândido dos Reis, trata-se de "um edifício histórico de cinco andares com uma área total de 390 metros quadrados, a poucos metros da icónica ponte Dom Luís e do teleférico de Gaia", detalha a empresa, em comunicado.

"O prédio que adquirimos caracteriza-se por estar localizado numa área residencial, próxima ao centro histórico e com uma importante procura por habitação, já que está localizado numa das regiões com maior população. Isto abre uma importante oportunidade de negócios", enfatiza Daniel Leiva, sócio-fundador da MK Premium.

Ainda sobre o imóvel adquirido, Leiva refere que "é um edifício muito antigo, construído antes dos anos 50, e precisa de acção urgente, não só para melhorar seu estado de conservação, mas também para adaptá-lo às novas exigências europeias em matéria de eficiência energética".

"Estamos muito felizes em anunciar nossa primeira compra em Portugal. Desde que nos expandimos para o país vizinho, tivemos a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário em Portugal, e especialmente o do Porto, onde aumentámos recentemente os nossos recursos económicos, uma vez que em breve estará posicionado ao mesmo nível da capital de Lisboa", garante o mesmo responsável.

Fechada a primeira compra em Portugal, Leiva promete que outras se seguirão. "Esperamos anunciar novas aquisições em breve, pois temos vários projectos pendentes, cujas negociações estão muito avançadas", adiantou o gestor catalão.

A MK Premium pretende fechar o ano de 2018 com um volume de negócios "próximo dos sete milhões de euros em Portugal e somar, agregando os negócios das suas quatro localizações - tem escritórios em Madrid, Barcelona, Lisboa e Porto -, "um total de 80 activos imobiliários".