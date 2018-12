Espanhola MK Premium volta às compras e já tem nove edifícios em Lisboa, Porto e Gaia

Um edifício de cinco pisos no número 38 da Rua de São Francisco, junto à zona da Ribeira do Porto, por 650 mil euros, e outro no número 203 da gaiense Rua Cândido dos Reis, com oito apartamentos, por 500 mil euros, são as duas últimas compras do fundo imobiliário catalão MK Premium, que entrou no início deste ano em Portugal.

"Estas são as últimas aquisições da empresa no ano de 2018 e é muito especial que seja em Portugal, precisamente no ano em que abrimos os nossos primeiros escritórios internacionais no país luso vizinho", sublinha Daniel Leiva, sócio fundador da MK Premium, em comunicado.