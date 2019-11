Espanhola Vincci vai abrir mais um hotel no Porto

A espanhola Vincci Hotels aponta para 2021 a abertura do seu quarto hotel em Portugal, o segundo na cidade Invicta, que vai juntar-se ao Vincci Porto, aberto em 2015, e aos Vincci Baixa e Vincci Liberdade, em Lisboa.

"Trata-se de um dos mais ambiciosos projetos dentro das próximas aberturas, dado que o novo estabelecimento de quatro estrelas irá albergar 96 quartos e estará pensado tanto para o cliente de lazer como para o cliente de negócios", afirma a cadeia espanhola, em comunicado.

"O alojamento vai contar uma sala de reuniões para o turismo MICE, jardim, piscina e terraço, restaurante ‘à la carte’, bar lounge com excelentes vistas para o rio Douro e para a Ponte D. Luís I, para viajantes que pretendem explorar a cidade e que querem que o seu hotel seja um refúgio de paz", enfatiza o grupo Vincci Hoteles.

O trio de hotéis da cadeia espanhola em Portugal, onde emprega 125 pessoas, faturou 12,2 milhões de euros no ano passado. Segundo a Vincci, a taxa média de ocupação foi de 87%, com as unidades em Lisboa a registaram 86% e no Porto 89%.

Além das três unidades em Portugal, o grupo Vincci, fundado pela família Calero, conta com 29 hotéis em Espanha e seis na Tunísia, tendo em curso o desenvolvimento de mais três em território espanhol, nas cidades de Sevilha, Valência e Málaga, e acaba de integrar na sua rede um novo hotel na Tunísia, o Vincci Rosa Beach Thalasso & Spa, de quatro estrelas, na cidade costeira de Monastir.

A Vincci Hoteles fechou o último exercício com uma faturação de 154,6 milhões de euros.



