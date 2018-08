Especialista em diamantes nunca encontrou tantas pedras gigantes

Bloomberg

Uma produtora de diamantes que opera em África, a Gem Diamond, está a ter o melhor ano de sempre. A Gem Diamond nunca encontrou tantas pedras preciosas como agora, conta a Bloomberg.



Na quarta-feira, a empresa revelou que tinha encontrado um diamante de 138 quilates na mina de Letseg que está a explorar no reino do Lesoto. Com esta descoberta, só este ano a empresa encontrou 12 gemas com mais de 100 quilates. Até ao momento, o recorde tinha sido registado em 2015 com 11 pedras preciosas.



Com estas descobertas, a operação da Gem Diamond volta, assim, a acelerar este ano depois de em 2017 ter encontrado apenas 8 pedras de 100 quilates. E em 2016 somente cinco.



Outro dos motores de crescimento da empresa britânica este ano foi a venda, em Janeiro, do quinto maior diamante do mundo por 40 milhões de dólares. Tratava-se de um diamante de 910 quilates, chamado "The Lesotho Legend", vendido a um comprador anónimo na Antuérpia, na Bélgica.