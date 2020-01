Estádios de futebol vão ser alvo de auditorias de segurança

Os estádios onde se disputam jogos da primeira divisão de futebol vão ser alvo de auditorias de segurança, a concretizar pelas forças de segurança, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ProCiv) e através da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

"Na sequência desta avaliação das condições físicas, vão ser determinadas as alterações a introduzir nos estádios, de modo a permitir a realização de jogos na próxima época", adianta o Ministério da Administração Interna, prometendo que "serão ainda tomadas medidas adicionais de controlo do acesso do público aos jogos considerados de risco elevado".

Numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, 27 de janeiro, a tutela avança também que na próxima época vai entrar em vigor o cartão de adepto, que "possibilitará a identificação de todos os adeptos que pretendam assistir a um espetáculo desportivo, nas zonas reservadas a adeptos que queiram ser portadores de materiais de claque", como bandeiras, faixas ou material sonoro.

Estas foram as principais novidades que saíram da reunião desta manhã em que participaram o ministro Eduardo Cabrita, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, que tinha solicitado uma reunião de urgência depois dos incidentes no dérbi entre o Sporting CP e o SL Benfica.





"O que discutimos com o sr. ministro tem que ver com questões de segurança pública e é chegada a altura de o Governo assumir responsabilidades na matéria. O futebol profissional tem seguido o seu percurso de autor regulatório, com capacidade de impor sanções aos seus próprios clubes, e o que viemos exigir é que esta franja de adeptos seja claramente vistoriada. Queremos que haja medidas exemplares de segurança relativamente a esta matéria", resumiu Pedro Proença, citado pela Lusa.