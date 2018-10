Estádios do Euro 2004 ainda com 107 milhões de euros por pagar

Há câmaras municipais que ainda estão a pagar a factura do Euro 2004. A de Leiria é a que tem a dívida mais alta com 34,8 milhões de euros, conta o Jornal de Notícias.

O Europeu de Futebol de 2004 ainda causa dores de cabeça a algumas câmaras municipais. Como conta o Jornal de Notícias, ainda há 107,4 milhões de euros por pagar relativos à construção de estádios. Em causa estão derrapagens orçamentais e empréstimos de longo prazo, alguns até perto de 2030, explica o mesmo jornal.





Leiria lidera as dívidas com 34,8 milhões de euros. Mas em breve poderá ser superada pela câmara de Braga. Isto porque além da dívida de 29 milhões que tem por pagar, a autarquia tem processos judiciais de mais de 20 milhões de euros. Caso Braga seja condenada, o total sobe, assim, para 49 milhões de euros.





Seguem-se Guimarães, com uma dívida de 7,6 milhões, Porto, com 7,2 milhões e Aveiro com 7,1 milhões de euros.