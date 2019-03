Estado aperta controlo à TAP em ano de prejuízos

O “chairman” da TAP afirma que apesar do Estado não ter a gestão diária tem “a incumbência de vigiar, fiscalizar e melhorar a ‘governance’”. Para isso foram criadas duas comissões - de estratégia e de assuntos financeiros - lideradas por Lacerda Machado e Esmeralda Dourado.

As indemnizações a passageiros, o preço do petróleo, as desvalorizações cambiais e os aumentos salariais tiveram impacto nas contas da TAP em 2018.