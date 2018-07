Estado injecta 18,2 milhões em aumento de capital da STCP

O Estado português, na qualidade de accionista único da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), aumentou o capital social da empresa em 18,2 milhões de euros, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Este aumento de capital decorreu "através da emissão de 3,64 milhões de novas acções nominativas com o valor de 5 euros cada, subscritas e realizadas em numerário pelo accionista Estado", salienta o documento.

A realização do capital foi efectuada mediante a utilização da respectiva dotação do Orçamento do Estado de 2018, acrescenta a STCP.

Após esta operação, o capital social da STCP é actualmente de 231.352.770 euros, "representado por 46.270.554 acções em forma meramente escritural com valor nominal unitário de 5 euros", conclui.