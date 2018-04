O capital da Infraestruturas de Portugal está novamente a ser aumentado. O Estado vai injectar 290 milhões de euros na empresa resultante da junção da Refer e da Estradas de Portugal, segundo revelou a companhia.

A operação de aumento de capital da IP, em que 145 milhões tinham de ser colocados até ao passado dia 24 e em que os 145 milhões adicionais têm de ser injectados até 22 de Junho, foi anunciada esta segunda-feira, 30 de Abril, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Os aumentos de capital, que atingiram 880 milhões no ano passado, têm tido como objectivo assegurar o serviço da dívida e as novas necessidades de financiamento da empresa.

O novo aumento de capital foi anunciado no mesmo dia em que a empresa presidida por António Laranjo revelou as contas de 2017. No ano passado, o lucro foi de 122,9 milhões de euros, número acima dos 26 milhões do ano anterior.

"Para a obtenção deste resultado foi decisivo o aumento dos rendimentos operacionais em cerca de 31 milhões de euros, com destaque para as receitas com portagens, que aumentaram 15 milhões de euros, e para as indemnizações compensatórias, que aumentaram 28 milhões de euros, em linha com o previsto no contrato programa estabelecido com o Estado Português para a gestão da infra-estrutura ferroviária", explica o relatório e contas.

Além disso, "outro factor determinante foi a redução dos encargos financeiros em 39 milhões de euros, por via da redução da dívida financeira e do aumento de capital promovido pelo accionista, determinantes para a sustentabilidade financeira da empresa".



Assim sendo, o resultado operacional ficou em 401 milhões de euros em 2017, acima dos 344 milhões de 2016. Já o resultado financeiro registou um recuo nas perdas, passando para 258 milhões negativos.